«The Book of Mormon» in Zürich

Erzählt wird die Geschichte zweier Mormonen, die in Uganda zwar naiv, aber mit viel Optimismus versuchen ihre Mission zu erfüllen. Diese dunkelschwarze Satire ist ein absolutes Phänomen, da sie trotz politisch unkorrekter Themen weltweit Begeisterungsstürme auslöst. Trotz aller bitterbösen Witze hat diese einzigartige Show dennoch Herz und kann fast schon als Ode an die Freundschaft, Solidarität und das Zusammenstehen verstanden werden.

Story, Musik und Text des Kultmusicals stammen von drei mehrfach ausgezeichneten Ausnahmetalenten: Trey Parker und Matt Stone. Die Schöpfer der prämierten TV-Animationsserie «South Park» feiern in den USA bereits seit 22 Staffeln der Serie Erfolge. Auch im deutschsprachigen Raum geniesst ihre Serie seit 1999 Kultstatus. Der dritte im Bund ist Robert Lopez, der sich als Komponist und Mitschöpfer des Broadway-Musicals «Avenue Q» einen Namen gemacht hat.

Nach der Weltpremiere im März 2011 im New Yorker Eugene O’Neill Theatre wurde «The Book of Mormon» mit neun Tony Awards ausgezeichnet, unter anderem als bestes Musical. Insgesamt hat der Broadway-Hit bislang über 30 internationale Auszeichnungen erhalten.

Alle Vorstellungen in New York, London, Melbourne und Sydney haben sämtliche Zuschauerrekorde an den Theaterkassen gebrochen. Auch die Kritiker wurden von «The Book of Mormon» vor Begeisterung aus den Sitzen gerissen. Das «Rolling Stone»-Magazin jubelte: «Die bislang lustigste Show vom Broadway ist auf dem Weg, eine Legende zu werden. Besser als «The Book of Mormon» geht es nicht.» Die «Washington Post» schwärmte: «Ein unbezahlbar subversives Stück Musical-Comedy.»