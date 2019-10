Gratis einen Kurs der Klubschule besuchen

Kochen kann ich schon; jetzt probiere ich Informatik aus. Am 26. Oktober 2019 kannst du Klubschul-Kurse gratis 1x ausprobieren. Jetzt anmelden!

Ob Acrylmalen, Bodytoning, Japanisch, Adobe Photoshop, Gitarre, Everdance oder Aerobic Cocktail: Ein neuer Kurs muss heute hohe Anforderungen erfüllen. Zeit und Geld sind kostbar und wollen klug investiert sein – unabhängig davon, ob der Kurs zur Erlangung eines angesehenen Diploms dient oder zur Freizeitgestaltung. Damit du sicher und fundiert entscheiden kannst, erhältst du am Samstag, 26. Oktober 2019 die Chance, zahlreiche Kurse an der Klubschule Migros Aare in deiner Wohnregion gratis ein mal auszuprobieren. Nach der Probelektion weisst du viel genauer, ob die Kursinhalte, die Kursleitenden und die Atmosphäre deinen Wünschen entsprechen. Auch kannst du bei dieser Gelegenheit gleich offene Fragen klären. Anmeldungen sind jederzeit möglich unter klubschule.ch/ausprobieren.