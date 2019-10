Neuer Blumen-Onlineshop unter Kennern schon ein Hit

Frische Blumen direkt nach Hause, ins Büro oder als Geschenk zu den Liebsten geliefert: Der neuartige und umweltfreundliche Ansatz vom Zürcher Start-up Tom Flowers überzeugt.

Umweltfreundlicher Ansatz garantiert frischeste Blumen

Tom Flowers ist der erste Blumenservice, der keine Blumen an Lager hält, sondern sie täglich frisch für die jeweiligen Lieferungen bezieht. Die Blumen sind also garantiert tagesfrisch und bereiten länger Freude. Dieser Ansatz ohne unnötigen Ausschuss und Lagerhaltung ist umweltfreundlich und bringt Kostenvorteile. Diese gibt Tom Flowers in Form von «mehr Blumen fürs Geld» direkt an die Kunden weiter.