Schlupflider und Tränensäcke - so bekomme ich sie weg

Die Augen sind der ehrlichste Teil des Gesichts, sagt der Volksmund. Doch Schlupflider, Tränensäcke und Augenringe verfälschen den Ausdruck der Augen. Was Sie machen können, wenn der Spiegel lügt.

Es stimmt, der Ausdruck der Augen ist der erste Eindruck. Doch was nützt ein guter und erholsamer Schlaf, wenn Alterserscheinungen einen Strich durch die Rechnung machen? Die Lucerne Clinic kann Betroffenen Hilfe anbieten, damit der Blick in den Spiegel wieder Freude bereitet.

Sind Sie es leid, immer müde zu wirken? Dann gibt es Handlungsbedarf. Sei es schlaffe Haut an den Oberlidern, Muskelschwäche des Augenlidhebers, abgesunkene Augenbrauen, störende Falten, Tränensäcke oder Augenringe – es gibt für alles eine Lösung. In der Lucerne Clinic bekommen Sie dank modernen Behandlungsmöglichkeiten Ihren wachen Blick und Ihre frische Ausstrahlung wieder in Ihr Gesicht zurück.

«Eine Straffung der Oberlider zum Beispiel ist ein kleiner Routineeingriff mit grosser Wirkung», meint Dr. Arif Altinay, Gesichtsspezialist der Lucerne Clinic. Weiter fügt er an: «Die Lidkorrektur wird je nach Bedarf am Ober- oder Unterlid durchgeführt. Der feine Schnitt in der Lidfalte ist später kaum sichtbar. So werden die überschüssigen Haut- und Fettpolster entfernt und die gesamte Augenpartie wieder in Form gebracht. Falls nötig wird gleichzeitig der Lidhebermuskel gestrafft oder die Augenbrauen angehoben. Auch das Entfernen von Tränensäcken wird bei uns sehr häufig durchgeführt. Der kurze Schnitt erfolgt in der Bindehaut – so sind von aussen überhaupt keine Spuren sichtbar».

Diese kleinen Korrektureingriffe erfolgen in der Lucerne Clinic im angenehmen Dämmerschlaf und ambulant, was bedeutet, dass die Patienten danach gleich wieder nach Hause dürfen. In der Regel werden Fäden verwendet, die sich selber auflösen. Mit einer Sonnenbrille sind die Patienten sofort wieder gesellschaftsfähig. Allfällige Blutergüsse sind bis drei Wochen sichtbar – mit Make-up jedoch einfach kaschierbar.

Wünschen auch Sie sich ein frischeres Aussehen oder haben Sie einfach nur ein paar Fragen? Dr. Arif Altinay beratet Sie gerne in einem persönlichen Gespräch oder auf Wunsch auch nur telefonisch. Damit Sie die richtige Entscheidung fällen können, sind sämtliche Beratungen der Lucerne Clinic immer kostenlos und unverbindlich. Denn die vielen glücklichen Patienten sind das Geheimrezept für die Erfolgsstory der Lucerne Clinic.

