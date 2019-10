Was kann der luxuriöse Erotik-Adventskalender für 479.90 Franken?

Luxuriöses und klassisches Design im winterlichen Look

Den Erotik-Adventskalender von Amorana gibt es in drei Modellen. Wer gerne das Beste vom Besten geniesst, ist mit dem Deluxe-Adventskalender von Amorana bestens bedient. Er ist die luxuriöseste Version und ist gefüllt mit Bestsellern im Wert von über 1150 Franken, die dein Liebesleben bereichern und für prickelnde Abenteuer sorgen. Die darin enthaltenen Sextoys, Dessous und sexy Accessoires sind vielfältig. So ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. Zum edlen Kalender gibt es ein Booklet, das dir nicht nur Erklärungen für die Verwendung der Produkte liefert, sondern auch der erotischen Inspiration dient. Dich erwartet ein sinnlicher Advent!

In diesem Video wird der Inhalt nicht verraten. Anhand der Reaktionen von Eli und Alain erhältst du aber eine Vorstellung davon, was dich erwartet.

Im erotischen Adventskalender ist der ultimative Bestseller Womanizer Premium enthalten. Dazu gesellen sich auch die Must-Haves Paarvibratoren Doppio und We-Vibe. Willst du mehr erfahren? Dann schau dir das lustige Unboxing mit Eli Simic und Alain Frei an.

Achtung, Spoiler-Alert! Hier erfährst genau, was sich in jedem Adventsböxli befindet.

«Meine Freundin wünscht sich den Adventskalender in Deluxe – wegen dem Womanizer. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihn nicht kaufen werden. Natürlich habe ich ihn trotzdem gekauft und versteckt. Ich freue mich schon auf ihren verdutzten Gesichtsausdruck!» - Eduard, 26

«Mir gefällt das Design vom Deluxe-Modell am besten. Es ist klassisch schwarz und passt in meine Wohnung. Ich werde ihn bei mir als Weihnachtsdekoration aufstellen.» - Charline, 23

P.S.: Bezahle mit TWINT, erhalte 30 Franken Cashback und nimm am Gewinnspiel teil

Ganze 30 Franken gibt es zurück! Dafür musst du zuerst den Amorana-Coupon in der TWINT-App aktivieren und anschliessend den Kalender mit TWINT bezahlen. So nimmst du automatisch auch am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es ein romantisches Wochenende im Hotel Dolder Grand im Wert von 2000 Franken. Worauf wartest du? Bezahle mit TWINT und sichere dir 30 Franken Cashback – solange der Vorrat reicht.