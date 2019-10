Mit uns die Welt bewegen!

Starte eine Lehre als Kauffrau/Kaufmann Internationale Speditionslogistik und bewege mit uns die Welt. Diese Ausbildung ist vielseitig und faszinierend.

In einer dreijährigen Lehre lernst du, was es heisst, mit der ganzen Welt in Kontakt zu stehen. Du wirst jeden Tag Fremdsprachen anwenden und dein Organisationstalent unter Beweis stellen.

In der Schule besuchst du kaufmännische Fächer, wie zum Beispiel Rechnungswesen, Informatik, Betriebswirtschaft und Sprachen.

Im Lehrbetrieb übernimmst du schnell Verantwortung und bearbeitest interessante Aufträge. Dazu stehen dir erfahrene PraxisausbildnerInnen zur Seite, die dich auf deinem Weg zum Lehrabschluss begleiten und dir das nötige berufliche Rüstzeug beibringen.

Das Fachwissen für die Branche Spedition eignest du dir mit der Lernmethode «Blended Learning» (e-Learning-Plattform) an. So kannst du selber bestimmen, wann und wo du lernen willst, und wirst trotzdem rund um die Uhr von Coaches betreut.

Mit diesem spannenden Beruf findest du Anschluss an weiterführende Fachhochschulen und hast spannende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.