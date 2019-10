Das Geheimnis des Geschmacks: ein altes Rumfass

Die Erklärung für die aromatische Komplexität liegt in diesem Fall in der Bezeichnung “Rum Barrel Aged”. “Sie bedeutet, dass nicht nur im Stahltank und in der Flasche ein Fermentationsprozess stattgefunden hat, sondern auch in einem kubanischen Rumfass. Daher kommen die Aromen, die man in einem Bier sonst nicht findet”, erklärt Gozzi.

Wie bei einem guten Rotwein gilt auch bei der Chimay Grande Réserve Rum Barrel Aged 2017: nicht zu kalt trinken. Damit sich die Aromen entfalten können, braucht es eine gewissen Temperatur. “12 bis 14 Grad sind ideal”, empfiehlt der Experte. Statt zu einem schlanken Glas wie für die klassische Stange greift er ausserdem zu einem bauchigen Weinglas.”So kann das Bier atmen.”

Ein Bier fast wie ein Champagner

Neben der 56-Franken-Exklusivität aus dem Rumfass bietet die Brauerei Steinfels in ihrem frisch renovierten Restaurant noch diverse andere Craft-Bier-Spezialitäten in der 7-dl-Flasche an. Zum Beispiel die Lindemans Cuvée René (28 Franken), ein sogenanntes Geuze. Typisch für diesen im Mittelalter sehr verbreiteten Bierstil ist die spontane Vergärung mit wilder Hefe. “Nach zwei Jahren im Fass erinnert die Cuvée René in der Nase an Cider, Weisswein und trockenen Wermut. Im Mund erfrischt sie mit Trockenheit, Säure und herrlicher Perlage. Fast wie ein Champagner, wäre da nicht das Hopfenaroma”, erklärt Steinfels-Geschäftsführer Giovanni Gozzi. Geuze schenkt man in einem Aperitif-Glas aus – und schön kalt. Die perfekte Serviertemperatur liegt bei 3 bis 4 Grad.