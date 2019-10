Casual Dating? Das funktioniert ja!

Nachdem seine langjährigen Beziehung in die Brüche ging, sucht Michael jetzt etwas Unverbindliches, Abenteuerliches. Hier erzählt er von seinen Erfahrungen des Casual Datings.

Da war diese Werbung, die mir Sex auf wenige Klicks versprach. TheCasualLounge.ch – eine Schweizer Erotik-Plattform. Meine Beziehung war gerade in die Brüche gegangen. Mein Ego war angeknackst, und nach zehn Jahren mit derselben Frau war ich reif für was Neues, was Ungezwungenes. Und natürlich wollte ich meinen Marktwert testen: Kriege ich als Mann über 40 überhaupt noch Frauen ab?