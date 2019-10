Bruno Manser im Kino: Spektakulär und hochaktuell

Er kämpfte schon vor 30 Jahren gegen die Abholzung des Regenwaldes und wies auf die Problematik der Klimaveränderung hin. Nun kommt seine Geschichte ab dem 7. November ins Kino: Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes

Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes wurde eine seltene Ehre zuteil: Ende September eröffnete der Schweizer Film das 15. Zurich Film Festival. Die Geschichte des Baslers begeisterte und berührte das Premieren-Publikum gleichermassen. Bruno Manser war der wohl bekannteste Schweizer Umwelt- und Menschenrechtsaktivist der 1980er und 1990er Jahre. Trotzdem ist seine Geschichte auch heute – fast 20 Jahre nach seinem spurlosen Verschwinden – so relevant wie noch nie.

Für die Leinwand hat Regisseur Niklaus Hilber die Geschichte von Manser mit Sven Schelker (Der Kreis, Homeland) in der Hauptrolle verfilmt. Der Film erzählt von der ersten Begegnung des Aktivisten mit den Penan Mitte 1980er bis zu seinem Verschwinden im Jahr 2000. Für Schelker bedeutet die Verkörperung Mansers den nächsten grossen Schritt in seiner Karriere. Die Rollen der Penan wurden von Laiendarstellern besetzt, die vor Ort gecastet wurden. Dafür reiste Regisseur Hilber von Dorf zu Dorf, bis er die bestmögliche Besetzung gefunden hatte. Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes kommt am 7. November in die Kinos.