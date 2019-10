Gewinne einen Helikopterflug in den Schweizer Alpen

Deine Spontanität zählt: Auf der Facebook-Seite von Caprice des Dieux hast du die Chance, ein unvergessliches Wochenende zu gewinnen.

Sich immer an das Protokoll halten, Prozesse befolgen, den Fahrplan beachten – in unserem Alltagstrott fehlt eindeutig die Fantasie. Du möchtest diese Routine durchbrechen? Dann haben wir genau das Richtige für dich.

Warum nicht einfach dem Alltag mit einem Helikopterflug in den Alpen entfliehen? Das wäre doch eine gelungene Abwechslung. Caprice des Dieux nimmt dich mit auf ein unvergessliches Wochenende in der Region Bern – mit einer Hotelübernachtung und einem Helikopterflug inklusive Gletscherlandung! Und um dieses einzigartige Erlebnis nicht nur in deinen eigenen Erinnerungen zu verewigen, darfst du zusätzlich noch deine Lieblingsperson mit auf das Abenteuer nehmen!

Bist du bereit?

Versuche dein Glück auf der Facebook-Seite von Caprice des Dieux. Hinterlasse einfach einen Kommentar unter dem entsprechenden Post und erzähle uns, mit wem du diese einmalige Erfahrung teilen möchtest.

Und was hat das jetzt mit Spontanität zu tun? Diese musst du erst noch unter Beweis stellen, denn das unvergessliche Wochenende beginnt am Tag nach der Verlosung, dem 26. Oktober. Dir bleibt also nicht viel Zeit zum Packen!

Versuche dein Glück jede Woche aufs Neue

Sei spontan und gewinne! Am 1. November zieht Caprice des Dieux erneut einen glückliche/n Gewinner/in und schenkt ihm oder ihr einen Gleitschirmflug in den Bergen von Luzern. Und am 8. November geht's dann weiter, denn da wartet eine Übernachtung im Hotel Rigi Kaltbad (LU) mit freiem Zugang zum Spa- und Massage-Bereich und atemberaubender Aussicht auf dich! Hier geht es zur Teilnahme.

Teilnahmeschluss für den Helikopterflug: 25. Oktober 2019, 9 Uhr

Teilnahmebedigungen