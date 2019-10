«Cavalluna» mit neuer Show im Hallenstadion Zürich

Auch dieses Jahr kommt Europas beliebteste Familien-Unterhaltungsshow mit Pferden wieder nach Zürich. In der neuen Show «Legende der Wüste» spielt auch eine Schweizerin mit.

Europas beliebteste Pferdeshow kehrt zurück und gastiert am 16. und 17. November 2019 zum zweiten Mal unter dem Namen «Cavalluna» im Hallenstadion Zürich. Das neue Programm «Legende der Wüste» verspricht eine perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung. So knüpft es nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als 8 Millionen Besucher in ganz Europa berühren und in Staunen versetzen. Schon jetzt dürfen sich Gross und Klein auf eine unvergessliche Reise durch orientalische Welten freuen.