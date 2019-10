Das wird der beste Orgasmus deines Lebens

Womanizer DUO

Der Womanizer Duo ist mit einem Vibrator-Arm ausgestattet und ist somit ein Must-have für Frauen, die nicht auf vaginale Stimulation verzichten wollen. Der Arm ist flexibel und passt sich dem Körper an, was ein punktgenaues Verwöhnen des G-Punkts möglich macht. Die doppelte Sensation sowie die zwölf Intensitäten und zehn Vibrations-Rhythmen sorgen für ausgelassene Orgasmen – auch in der Badewanne, denn das Toy ist wasserdicht. Kein Wunder, dass es mit einer Orgasmusgarantie (Orgasmus oder Geld zurück) daherkommt. Doch es wird noch besser! Der Womanizer DUO verfügt über eine Smart-Silence-Technologie und ist deshalb flüsterleise. Die Stimulation beginnt damit nämlich erst bei Hautkontakt.