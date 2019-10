Paid Post

STARS on STAGE entführt in neue Entertainment-Welten DAS ZELT vereint Live-Artisten und innovative Multimedia zu einem mitreissenden Showspektakel – und erschafft mit digitaler Technologie und erstklassiger Artistik eine neue Entertainment-Dimension: STARS on STAGE entführt in eine faszinierende neue Welt, die zum Träumen inspiriert.

Die Akteure von STARS on STAGE könnten vielfältiger nicht sein – hier vereinen sich Talente aus allen Genres zu einer faszinierenden Show: Mummenschanz zeigen ihr weltweit bekanntes Maskentheater, Irina Titova verzaubert mit Sandmalerei, Sina Brunner präsentiert elegante Artistik am Vertikaltuch, Florian Zumkehr versetzt mit Handstand-Akrobatik und Hoop Diving in Erstaunen, Mario & Carlos tun es ihm am Flying-Pole gleich. Clown Kotini Junior sorgt für Spass, genauso wie Sally & Pirelli mit ihrer Action-Comedy. Gesanglich begeistern Tanja Dankner und ihre Soul-Band sowie Cathrine Steiner, die den aussergewöhnlichen Abend auch moderiert. Während die Künstler in schwindelnder Höhe und vollendeter Eleganz ihre atemberaubende Akrobatik zeigen, mit Comedy begeistern und mit ihrer Musik bezaubern, sorgt digitale Technologie dafür, noch weiter in die Welt der gelebten Träume einzutauchen. STARS on STAGE ist eine Show für Besucher jeden Alters: Ein nahtlos verknüpfter Genre-Mix, angereichert mit überraschenden digitalen und audiovisuellen Effekten – und dargeboten von erstklassigen Artisten, die auf der Bühne für Staunen, Faszination und einzigartige Momente sorgen. Tickets und mehr Informationen auf starsonstage.com.