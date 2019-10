Mit schönen Beinen ins neue Jahr

Jetzt ist Venenzeit – Mit neuen, minimalinvasiven Behandlungen können noch so grosse Krampfadern ambulant, effektiv und schonend behandelt werden.

Bei Venenleiden handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die unbehandelt stetig fortschreitet und zu Komplikationen führen kann, unter denen die Betroffenen ein Leben lang leiden müssen. Je früher eine Behandlung einsetzt, desto besser sind die Heilungschancen und kosmetisch schöner die Ergebnisse.

Das Operieren von grossen Krampfadern ist Vergangenheit. Ganz neu können diese mit dem Laser oder der Radiowelle behandelt werden, und zwar ambulant mit örtlicher Betäubung.

Die Technologie ELVeS™ (Endo Laser Vein System) zur Behandlung von Krampfadern ist der neue Standard bei allen Veneneingriffen. Hierunter wird eine Behandlung erkrankter, ausgedehnter Krampfadern verstanden. In die Krampfadern wird eine Laserfiber eingeführt. Die Laserhitze im Gefäss lässt dann die Vene schrumpfen, womit sich kein Blut mehr in ihr stauen kann. Das operative Herausreissen entfällt. Der Lasereingriff ist somit wesentlich weniger traumatisch für das Gewebe – kein Vergleich zur herkömmlichen Operation. Bereits am nächsten Tag ist es wieder möglich, zu arbeiten. Der Eingriff verläuft ohne sichtbare Narben, und auch Besenreiser können mittels Schaum oder Laser in der gleichen Sitzung mitbehandelt werden. Das Tragen von Kompressionsstrümpfen entfällt, eine weitere Behandlung ist nicht notwendig.



Laut Beschluss des Bundesamtes für Gesundheit werden seit dem 1. Januar 2016 alle Behandlungen von Venen mit Laser durch die Grundversicherung getragen.



Krampfadern ohne Operation und ohne Gummistrumpf schonend entfernen