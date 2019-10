Wo und warum Cougars nach Sex suchen

Casual-Dating Seiten bieten viele Überraschungen! Das ist zumindest die Erfahrung, die Simon machen konnte. Der 32-jährige aus Uster hat uns offenbart, wie er zu einem erfüllten Sexleben gekommen ist.

«Nicht vor allzu langer Zeit war ich, was mein Sexualleben betrifft, in eine Sackgasse geraten», vertraut uns Simon an. Mit meinen ersten Partnerinnen habe ich kaum über den Sex gesprochen und wir haben es einfach nur schnell «gemacht“. Dann erzählte mir ein Freund von seinen überaus positiven Erlebnissen auf Casual-Dating Seiten und ich entschied mich, das auch einmal auszuprobieren. Ich registrierte mich auf der grössten Casual Dating Seite der Schweiz, TheCasualLounge, denn der hohe Anteil an Frauen hier war für mich überzeugend und ist für Männer von Vorteil. Das ist sicherlich eine der besten Entscheidungen gewesen, die ich je im Leben getroffen habe! Denn mir ist schnell aufgefallen, dass es viele reife Frauen hat, die auf der Suche nach Kerlen wie mich sind, die sie im sexuellen Bereich noch «ausbilden» können. Eine echte «Win-Win-Situation»!