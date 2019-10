Zahnarztpraxis im Boutique-Style

Schöne Zähne und deren Pflege sind heute fester Bestandteil unseres Lifestyles. Bei bestsmile gibt es Praxen im Stil einer Boutique.

Die Geschäfte sind zwar offizielle Zahnarztpraxen, ähneln solchen aber kaum. Mit dem einzigartigen Konzept als Medical-Brand verwandelt bestsmile die herkömmliche Zahnarztpraxis in moderne Boutiquen. Das in Kombination mit einer totalen Digitalisierung – das heisst 100 Prozent papierfrei – macht den Besuch exklusiv und dadurch zum Erlebnis. Durch individuelle, stylische Design-Elemente passt sich jeder der zehn Standorte dem Charakter seiner Umgebung an. Dadurch weist jede Praxis eine einzigartige Gestaltung auf. Die Positionierung an gut besuchten Passantenlagen macht sie optimal erreichbar.