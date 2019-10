Bist du mit deinem Lächeln restlos zufrieden?

Behandlungen dauern in der Regel nur vier bis acht Monate, in denen der Kunde oder die Kundin alle zwei Wochen eine neue Zahnschiene verwendet. Auf diese Weise werden die Zähne mit sanftem Druck an ihre vorgesehene Idealposition bewegt. Die komplette Behandlung ist bereits ab 100 Franken pro Monat erhältlich (bei 20 Monatsraten und 1 Prozent monatlichem Zins)

Die Vorteile der ForYouFirst-Zahnschienen

Schritt 2: Zahnscan und Beratung Ein erfahrener Zahnarzt wird dir alles erklären und einen 3D-Scan deiner Zähne machen. Anschliessend zeigt man dir in einer Simulation, wie dein zukünftiges Lächeln aussehen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist für dich alles unverbindlich und absolut kostenlos. Schritt 3: Mit der Behandlung beginnen Spätestens drei Wochen nach der Bestellung bekommst du die individuell angefertigten Aligner. Einer unserer Zahnärzte wird dich zu Beginn der Behandlung in die korrekte Anwendung einweisen.

Ein unschlagbarer Preis

ForYouFirst bietet einfache Komplettpakete an. Das heisst, die Kunden wissen, was sie bekommen und was es kostet, bevor sie sich zu etwas verpflichten, und es entstehen keine versteckten Zusatzkosten. Die komplette Behandlung kostet je nach Zahnstellung zwischen 1990 und 3490 Franken und ist in Raten bereits ab 100 Franken pro Monat erhältlich (bei 20 Monatsraten und 1 Prozent monatlichem Zins). Im Preis sind alle Aligner und allfällige Nachuntersuchungen enthalten sowie ein Rund-um-die-Uhr-Support. Das Angebot von ForYouFirst ist damit bis zu 70 Prozent günstiger als vergleichbare Behandlungen mit Metallspangen.