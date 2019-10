Der Horrorfilm mit «Stranger Things»-Vibe

Die Bestseller-Verfilmung ist Horror vom Feinsten und stimmt dich schon mal auf Halloween ein. Scary Stories to Tell in the Dark – ab Donnerstag im Kino.

Es war die Horrorfilm-Überraschung des US-Kinosommers: Kritiker wie Zuschauer zeigten sich begeistert von den grusligen Kultgeschichten, für dessen Leinwandadaption u.a. Regie-Legende Guillermo del Toro verantwortlich zeichnete. Scary Stories to Tell in the Dark erzählt die unheimliche Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die im Amerika der 1960er-Jahre ein grosses Geheimnis lösen will: Doch als sie sich an Halloween in einem Geisterhaus am Rande der Stadt rumtreiben und ein seltsames Buch finden, scheint ihr Schicksal bereits besiegelt. Denn der Schmöker ist voll mit grusligen Erzählungen, in denen sich die Freunde mit ihren grössten Ängsten wiedererkennen… und die alle mit dem Tod enden. Nur ein Tag später verschwindet der erste Mitschüler spurlos…