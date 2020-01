Seelenfutter für kalte Winterabende

Wenn es draussen stürmt und regnet, wird es Zeit, dass man es sich drinnen so richtig gemütlich macht. Heimkommen, runterfahren, die Kerzen anzünden, einen Tee aufbrühen und ab aufs Sofa, wo Kissen für Wärme und Entspannung sorgen. Jetzt brauchst du nur noch geistig-seelische Nahrung: eintauchen in ein spannendes Buch oder einen guten Film und der Abend ist perfekt!

Nimm dir Zeit für dich! Nimm dir Zeit für eine richtig gute Geschichte!

Abenteuer erleben, in fremde Länder reisen und die neusten Guzzi-Kreationen backen – ein Abo der GGG Stadtbibliothek lässt die kalten Tage zur Entdeckungsreise werden. Krimis verfolgen oder in neuen Kochbüchern schmökern, eintauchen in eine spannende Biografie, fantastische Zeitreisen im Kopf erleben und etwas über Geschichte und Gesellschaft erfahren. Sich in neue Welten entführen lassen. Zuhause oder unterwegs mit einem Hörbuch oder deinem Zugang zur Digitalen Bibliothek. Entdecke das reichhaltige Angebot und besuche uns auf www.stadtbibliothekbasel.ch. Die dunklen, kalten Monate können ungemütlich sein. Aber solange du dich von der Kälte nicht unterkriegen lässt und für Stimmung sorgst, macht es doch richtig Spass, oder?