Snus-Verbot verpufft!

Snus ist ein aus Skandinavien stammender Oraltabak, der dort seit mehr als 200 Jahren zwischen Oberlippe und Zahnfleisch geschoben wird und Konsumenten so eine dosierte Nikotinaufnahme ermöglicht. Snus wird lose oder in kleinen Portionen angeboten und besteht hauptsächlich aus Tabak , Wasser, Salz und unterschiedlichen Aromen.

Beim Konsum von Snus, das ein Genussmittel ist, entstehen kein Rauch und auch kein Dampf. Dies ist gegenüber dem herkömmlichen Rauchen ein bedeutender Vorteil. In Schweden ist Snus das Produkt, das bei einem Rauchstopp mit Abstand am häufigsten verwendet wird. Entsprechend haben schwedische Männer auch europaweit die tiefste Sterblichkeitsrate, wenn es um Krankheiten geht, die üblicherweise mit dem Konsum von Tabakwaren in Verbindung gebracht werden.

Für ein Verbot von Snus fehlt in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage, wie das Bundesgericht vor zwei Wochen entschieden hat. Das Gericht begründet seinen Entscheid unter anderem damit, dass der Snus-Konsum weniger schädlich sei als Rauchen, was das Verbot willkürlich mache. Überdies, hatte das Bundesamt für Gesundheit die Vermarktung von Lutschtabak – einer Unterkategorie von Snus – bereits vor drei Jahren zugelassen.

Schweizer Rezeptur

Die am schnellsten wachsende Kategorie von Snus ist sogenannter all white Snus, der die bekannten Vorteile von Snus gegenüber dem Rauchen weiter optimiert. EPOK – ein weisser Lutschtabak – ist eine Innovation, deren exklusive Schweizer Rezeptur hierzulande für Furore sorgt. Namentlich weil er die Zähne nicht verfärbt, weniger saftet als gewöhnlicher Snus und die Lungen schont. Der kreideweisse Lutschtabak von British American Tabacco (BAT) wird in schlanken Portionen und in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Nikotinstärken angeboten: Easy Mint, Mint, Ice Cool und Freeze.

EPOK Easy Mint ist eine regelrechte Weltneuheit, die bewusst für die Bedürfnisse von wechselwilligen Rauchern hergestellt wurde. Das neue Produkt ist seit April 2019 im Schweizer Handel erhältlich und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Dies betrifft besonders die Raucher, die auf der Ausschau nach einer diskreten Art sind, ihren Nikotinkonsum rauchfrei und ohne Dampf zu decken.

Wie snuse ich?