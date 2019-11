5000 Franken für deine Steuerrechnung und fünf Hotelcards zu gewinnen



Zum 10-jährigen Jubiläum verlost Hotelcard in Kooperation mit steuerfrist.ch 5000 Franken für deine Steuerrechnung sowie fünfmal eine Hotelcard – das «Halbtax» für Hotels!

Alljährlich flattert die Steuerrechnung herein. Das harterarbeitete Ersparte, das den wohlverdienten Ferien gegolten hätte, rieselt wie Sand durch die Hände und geht für die Begleichung drauf. Und das schöne Hotel mit grossem Spa und Blick ins Grüne rückt in weite Ferne. Nicht so mit Hotelcard und steuerfrist.ch! Die beiden haben sich zusammengeschlossen und nehmen dir für einmal die Steuern ab. steuerfrist.ch ist ein kostenloser Online-Dienst, mit dem du nie wieder die Frist zur Einreichung deiner Steuererklärung verpasst. Er erinnert dich an den Abgabetermin und kümmert sich automatisch um eine Fristverlängerung. So ersparst du dir ärgerliche Mahnungen und Bussen.

Damit aber noch nicht genug. Auch Hotelcards werden verlost. Mit dem «Halbtax» für Hotels von Hotelcard übernachtest du in über 600 Hotels in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Italien beliebig oft zum halben Preis und sparst bei jedem Aufenthalt Hunderte von Franken. So kannst du dir das Luxushotel, das eigentlich dein Budget gesprengt hätte, doch leisten.

Viel Glück!