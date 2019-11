Emmerich lässt es in Midway krachen!

Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich liefert sein neustes Action-Spektakel ab und enttäuscht nicht: Midway – jetzt im Kino

Er ist ein Garant für Kassenerfolge und Publikumsmagnete: Filme wie Independence Day, 2012 oder The Day After Tomorrow begeisterten das Publikum und liessen die Kassen klingeln. Wie kaum ein anderer weiss Emmerich, wie man den Zuschauer an den Kinostuhl fesselt und mit Materialschlachten die Leinwand explodieren lässt.

Nun beschäftigt sich Emmerich in Midway mit dem 2. Weltkrieg: Die Schlacht um Midway war der Vergeltungsschlag der amerikanischen Flotte gegen die japanischen Streitkräfte nach dem Debakel um Pearl Harbor und läutete 1942 einen Wendepunkt im Pazifikkrieg ein. Bildgewaltig versetzt Emmerich das Publikum hautnah ins Geschehen und lässt den Zuschauer die Schlacht zu Luft und Wasser im vibrierenden Kinosessel 1-zu-1 miterleben. Im Allstar-Cast mit dabei sind Luke Evans, Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson, Tadanobu Asano, Mandy Moore und Nick Jonas.