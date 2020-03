Genoni auf Titelfang

Die FFHS

Die Fernfachhochschule Schweiz ist eine eidgenössisch anerkannte Fachhochschule. Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS alle Studiengänge ausschliesslich im Blended Learning-Modell an: Den grössten Teil Ihres Studiums absolvieren Sie im begleiteten Selbststudium via Online-Lernplattform, etwa 20 Prozent findet als Präsenzunterricht in einem der vier Campus (Zürich, Basel, Bern oder Brig) statt. 2021 eröffnet die FFHS ihren neuen Campus direkt am HB Zürich.