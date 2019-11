Der beliebteste Schweizer Slot endlich auch online

Die Schweiz im Kirschen-Fieber: mycasino.ch bringt den beliebtesten Schweizer Slot «Super Cherry» in die digitale Welt. Neukunden profitieren zudem von einem grosszügigen Willkommensbonus von bis zu 300 Franken und ganzen 200 Freispielen.

Den wohl kultigsten Geldspielautomaten der Schweiz kennen die meisten: Super Cherry. Über 20 Jahre ist es her, seit die Maschine die heimischen Beizen eroberte und tausende Menschen ihr Glück beim «Kirschensammeln» testeten. Seit 2005 nur noch in offiziellen Casinos beheimatet, hat der Slot keineswegs an Beliebtheit eingebüsst.

Im Gegenteil: Auf mycasino.ch steht das zu 100 Prozent in der Schweiz entwickelte Produkt, ab sofort auch in einer virtuellen – aber keineswegs weniger spannenden – Version zur Verfügung. Ab einem Mindesteinsatz von nur einem Rappen ist man mit dabei. Je nach Einsatz lassen sich beim Super Cherry 2000 bis 100 000 Franken gewinnen.

Das Schweizer Online-Casino mycasino.ch steht nicht nur für abwechslungsreichen Spass beim Spielen. Mit über 190 Spielen von fünf international renommierten Lieferanten bietet mycasino.ch aktuell das umfangreichste Spielangebot der Schweiz. Die grosse Auswahl und die transparenten Rahmenbedingungen garantieren ein sicheres und spannendes Game-Feeling in den eigenen vier Wänden. Ein einzigartiges Flair – wie im echten Casino, immer und überall!

Um das Erlebnis noch attraktiver zu machen, wird das Angebot zudem laufend erweitert. So steht endlich auch der beliebteste Schweizer Slot Super Cherry 2000 allen Schweizer Fans zur Verfügung. Und das muss gefeiert werden! Bei jeder Neuanmeldung verdoppelt mycasino.ch die Einzahlung mit einem Bonus (bis 300 Franken) und schenkt dir ganze 200 Freispiele kostenlos obendrauf. Damit ausgiebigem Spielvergnügen nichts mehr im Weg steht und du ganz bequem online dein Glück versuchen kannst.