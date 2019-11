«Der 1-er neu von Kriens bis nach Ebikon: Das freut mich sehr»

Zur Person

Andreas Weibel wohnt in der Nähe des Bundesplatzes in Luzern und arbeitet im Group Controlling bei Komax in Dierikon. Die Firma Komax ist Pionierin und Marktführerin in der automatisierten Kabelverarbeitung und beschäftigt in der Schweiz rund 750 Angestellte. Geschäftlich ist Andreas Weibel in erster Linie mit dem ÖV und zu Fuss unterwegs, privat sehr multimodal: Velo, Auto, ÖV.