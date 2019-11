St. Jakob-Park: Schnäppchen jagen zu später Stunde

Auch dieses Jahr verbindet das Shopping Center St. Jakob-Park das beliebte Nightshopping mit dem bekannten Black Friday: Hier kann bis 22 Uhr Jagd auf unschlagbare Angebote gemacht werden.

Am Freitag, 29. November 2019 ist es wieder soweit: Das Shopping Center St. Jakob-Park bietet mit dem Nightshopping ganz besonderen Einkaufsspass bis 22 Uhr. Die gebotene Unterhaltung und die verschiedenen Attraktionen haben es auch dieses Mal wieder in sich. Für Besucher, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ans Nightshopping anreisen, gibt es direkt zu Anfang ein Highlight, das Kinderaugen zum Leuchten bringt: Seit dem 5. November 2019 ist die Rutschbahn vom 1. UG ins 2. UG geöffnet und erfreut seither Gross und Klein.

Im Bar-Bereich kann sich der Besucher mit Prosecco und Snacks verköstigen. Neu wird das Angebot für alle Gin-Kenner und -Geniesser erweitert. Aus diversen Sorten können klassische und trendige Gins an der Bar ausgesucht und bestellt werden.

Für Unterhaltung sorgt die Künstlerin Bella C, welche einigen Besuchern bereits vom 15-jährigen Jubiläum des Shopping Centers St. Jakob-Park oder auch aus Shows wie z.B. «Art on Ice» bekannt sein dürfte. Bella C begleitet den Abend mit Gesang und Klavier und sorgt damit für ein angenehm entspanntes Bar-Ambiente.

Bereits an der Bar kann das erste Mal profitiert werden: Mit der St. Jakob-Park App erhält man als registriertes Friends Club-Mitglied gratis einen Prosecco und ein Lachsbrötchen. Zum Wohl!