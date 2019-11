Martin Scorseses Oscar-Favorit jetzt im Kino

Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci spielen die Hauptrollen in Martin Scorseses epischer Saga über das organisierte Verbrechen im Nachkriegsamerika. The Irishman – jetzt im Kino

Oscar-Preisträger Martin Scorsese ist zurück mit dem brillanten Gangsterthriller The Irishman – und liefert zweifelsohne ein Meisterwerk ab! Damit bringt sich der Kultregisseur, der bereits für Filme wie The Wolf of Wall Street, The Departed oder Gangs of New York für die höchste Auszeichnung in der Filmbranche nominiert war, in Position für die kommende Oscar-Verleihung und wird bereits als Mitfavorit gehandelt. Vor der Kamera hat er eine Garde an Hollywood-Legenden wie Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci versammelt.

Der amerikanische Weltkriegsveteran Frank Sheeran, ein Drogendealer und Auftragsmörder, arbeitet an der Seite der berühmt-berüchtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Über mehrere Jahrzehnte werden Sheerans Machenschaften und Verbrechen gezeigt und werfen die Frage nach einem der grössten ungelösten Rätsel der US-amerikanischen Geschichte auf: dem mysteriösen Verschwinden des legendären Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa. The Irishman liefert einen hochspannenden Einblick in die versteckte Maschinerie des organisierten Verbrechens – von den internen Abläufen über Rivalitäten bis hin zu Beziehungen in die obersten Kreise der Politik.