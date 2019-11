Schnäppchenjäger, aufgepasst! Zum Cyber Monday und Black Friday 2019 versetzen wir euch in Hochstimmung mit tiefen Preisen und bescheren euch ein unglaubliches Rabatt-Fest. Profitiere von bis zu unglaublichen 90 Prozent Rabatt - nur von Black Friday bis Cyber Monday und nur solange der Vorrat reicht. Bei den Black Friday Sales sowie Cyber Monday Sales findet garantiert jeder etwas, was sich und seinen Liebsten Vergnügen bereitet. Spare bei Marken wie Womanizer, Fun Factory, Fifty Shades of Grey, Marc Dorcel, Autoblow, Lelo, Elvie und noch vielen mehr. Schlag zu, denn mit bis zu 90% Rabatt kannst du dir und deinen Liebsten eine unglaublich intensive Weihnachtszeit bescheren.

Auf Rechnung bestellt und diskret verpackt am nächsten Tag geliefert

Bestelle Last Minute den erotischen Kalender und er kommt am nächsten Werktag bei dir an, natürlich diskret verpackt. Du kannst danach bequem per Rechnung bezahlen. Starte so stressfrei in den Advent und erfülle dir alle deine sexuellen Wünsche und Fantasien! Denn egal, ob als Single oder in einer Beziehung, der Erotik-Adventskalender wird bestimmt für sinnliche Lustmomente sorgen.