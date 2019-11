Scarlett Johansson lässt sich scheiden

Das brillante Scheidungsdrama Marriage Story setzt Scarlett Johansson und Adam Driver als strauchelndes Paar perfekt in Szene und lässt ein gleichzeitig lachendes und weinendes Publikum voller Herzschmerz und Hoffnung zurück. Marriage Story – jetzt im Kino.

Charlie (Adam Driver) ist ein Dramatiker, der in New York bleiben will. Nicole (Scarlett Johansson) ist eine Schauspielerin, die eine begehrte Fernsehrolle bekommen hat, und deswegen nach Los Angeles gezogen ist. Die Entfernung zwischen den beiden zermürbt ihre schon bereits angespannte Beziehung. Der Film erzählt auf verschiedenen Zeitebenen vom Kennenlernen, Verlieben, dem Aufbau eines Lebens und dem Zerbrechen der Beziehung. Zu Beginn sollen die beiden jeweils etwas Nettes über den anderen sagen, so will es die Paartherapie. Und schon ist man mittendrin im Gefühlschaos des Paares, das man gleich mitsamt seiner intimsten Details kennenlernt.

Dieses mitfühlende und eindringliche Portrait einer Familie, die trotz einer zerrütteten Ehe zusammenzuhalten versucht, kommt von dem für den Oscar nominierten Filmemacher Noah Baumbach und überzeugt mit einem grandiosen Cast. MARRIAGE STORY ist ein bitter-witziges Scheidungsdrama, welches uns auf eine mitreissende Achterbahn der Gefühle mitnimmt. Witzig und rührend zugleich.