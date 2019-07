Zeitlose Architektur in märchenhaftem Castillo

Die kühlen und von Jahrhunderten geprägten Steinmauern im Castillo de Monda bewahren in ihren feinen Linien die Wunder vergangener Epochen und zeugen von einem zeitlosen Verständnis von Eleganz. Die sommerliche Brise, die durch die Gemäuer zieht, lassen die Historie des südspanischen Andalusiens aufleben. Das charmante Haus diente im 9. Jahrhundert dem Volk der Araber als Burgresidenz. Mit viel Liebe zum Detail wurden architektonische Besonderheiten restauriert und im maurisch-andalusischen Stil rekonstruiert und modernisiert.

Lassen Sie Ihren Blick in die Ferne schweifen und verlieben Sie sich in den nostalgischen Zauber der Schönheit Andalusiens. Beobachten Sie das träumerische Dörfchen am Fuße der Burg und wandern Sie durch seine verwinkelten Gassen. Genießen Sie das feine Prickeln von Salz auf Ihrer sanft gebräunten Haut, welches vom Mittelmeer weht. Legen Sie sich in den kühlen Burgschatten mit einer Urlaubslektüre und träumen Sie sorgenfrei in den Tag hinein. Die Möglichkeiten sind vielfältig – lösen Sie sich von den Sorgen des Alltags und finden Sie Entspannung in der Ruhe der unberührten Landschaft.

Im Restaurant Albacar werden Ihre Geschmacksknospen auf Hochtouren gebracht und Ihr kulinarischer Horizont erweitert. Hochklassige Gourmetgerichte in einer Fusion von feiner Mittelmeerküche und internationalen Spezialitäten verwöhnen Ihren Gaumen behutsam.

Wenn Ihnen unter der spanischen Sonne der Sinn nach erfrischenden Köstlichkeiten steht, suchen Sie die Hotellounge auf, die Ihnen in komfortablem Ambiente Ihre Wünsche von den Lippen abliest.

Im SoPure Wellbeing Center sind Sie herzlich eingeladen zu einer wohltuenden Aromatherapie- oder Hot-Stone-Massage, die Ihnen die Erholung schenkt, die Sie verdienen.

Landen Sie im Mittelmeerjuwel Málaga und machen Sie sich von dort auf den Weg ins Castillo – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Urlaubsträume