Teste dein Guetzli-Wissen und gewinne!

Wie viel weisst du übers Guetzlibacken mit Schweizer Butter? Finde es heraus und hol dir täglich Einkaufsgutscheine oder Backsets!

Weihnachtszeit ist Guetzli-Zeit – das weiss jedes Kind. Am besten schmecken die süssen Leckereien selbst gemacht. Doch auch die eigene Weihnachtsbäckerei in der heimischen Küche will gelernt sein. Erst die perfekten Zutaten machen das perfekte Ergebnis. Eine der wichtigsten Beigaben zum vollen Guetzli-Erlebnis ist – neben ganz viel Liebe – natürlich hochwertige Schweizer Butter.

Hast du das Zeug (und nötige Fachwissen), um mit deinen selbstgebackenen Gaumenfreuden zu beeindrucken? Oder fehlt es dir noch ein wenig an Feinschliff? Das herauszufinden, lohnt sich jetzt: Beantworte fünf Fragen richtig und gewinne mit etwas Glück einen von 100 Einkaufsgutscheinen im Wert von je 100 Franken oder eines von ganzen 1800 Mini-Guetzli-Backsets. Los gehts!