Erzählt uns eure grössten Silvester-Fails

Zu viel getrunken, das Portemonnaie verloren oder in den falschen Zug gestiegen? Wir suchen die grössten Silvester-Pannen der 20-Minuten-Leser.

Auf den Countdown und das bunte Feuerwerk zu Silvester freuen sich Kinder und Erwachsene gleichermassen. Jahr für Jahr das gleiche Spektakel, das doch nie langweilig wird. Zumindest dann, wenn alles nach Plan läuft.



Pleiten, Pech und Pannen



Doch wie das Leben so spielt, sind wir selbst an Silvester nicht gegen jeden Streich des Schicksals gewappnet. Da verpasst man den Zug oder man gibt im leicht angeheiterten Zustand dem Taxifahrer eine falsche Adresse durch und findet sich in irgendeiner Einöde wieder. Wer die grosse Sause auf keinen Fall verpassen möchte, muss auf Nummer sicher gehen.



So feierst du unbeschwert



Ob die Hausparty bei der besten Freundin oder das Spektakel mit grossem Feuerwerk rund ums Zürcher Seebecken – Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse fahren im Halbstundentakt, viele Bus- und Tramlinien in der Stadt Zürich sogar alle 15 Minuten.



Du kannst also beruhigt feiern gehen. Ob alleine, mit dem Lieblingsmenschen oder in der grossen Freundesgruppe: An- und Heimfahrt sind safe und auch das eine oder andere Glas Champagner ist kein Problem. Du musst schliesslich nicht selbst fahren.



Wir wollen deine Story

Hast du Silvester schon einmal ganz unerwartet und ganz anders als geplant verbracht? Erzähl uns deine kurioseste, lustigste oder ärgerlichste Silvester-Fail-Story.

Unter allen Einsendungen verschenkt der ZVV 2x2 Tickets im Wert von je 119 Franken für die begehrten Plätze im Gästezelt am Bürkliplatz. Perfekte Aussicht auf das Feuerwerk, Food, Getränke und der beste Silvester-Abend deines Lebens inklusive!