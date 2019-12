3000 Kilometer auf dem Fahrrad für Tiere in Not

Renato Meier leistet Grosses. Er befährt derzeit mit seinem Bike die Tour Aotearoa in Neuseeland und hilft damit den Tieren im Tierheim an der Birs in Basel.

Tour Aotearoa

Die herausfordernde Tour startete am 8. November 2019 und dauert noch bis am 17. Dezember 2019. Sie gilt als eine der längsten Fahrradtouren der Welt und zieht sich über die gesamte Länge Neuseelands.

Spendenaktion

Diese Tour verbindet Renato Meier mit einer Spendenaktion für die Stiftung TBB Schweiz, welche das Tierheim an der Birs betreibt. Mit «Spenden pro Kilometer» will er das Tierheim unterstützen.

Speziell liegt ihm die finanzielle Unterstützung für die medizinische Versorgung und Betreuung verletzter Findeltiere am Herzen. Die Spenden fliessen zu 100% in das Tierheim an der Birs zugunsten dieser Findeltiere.

Mit einem Spendenformular auf der Website der Stiftung TBB Schweiz kann angegeben werden, in welcher Höhe man die Tour von Renato Meier unterstützen will. Zum Beispiel ergibt eine Spende von einem Rappen pro Kilometer eine Spendensumme von CHF 30.00. Auch das Spenden per SMS ist möglich.

Verletzte Findeltiere

In den letzten Monaten haben sich die Fälle mit verletzten Findeltieren gehäuft. Immer häufiger gehen nachts Anrufe von der Kantonspolizei auf das Piketttelefon der Stiftung TBB Schweiz ein.

Die Stiftung TBB Schweiz erteilt regelmässig Kostengutsprachen, damit die verletzten Tiere umgehend operiert werden können. Auch übernimmt sie oft sämtliche anfallenden Tierarztkosten, wenn sich keine Besitzer der Tiere bei ihrem Tierfundbüro (Kantonale Meldestelle für Fundtiere der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft) melden. Die Tiere bleiben dann während der gesetzlichen Frist von zwei Monaten im Tierheim an der Birs und werden anschliessend in ein passendes neues Zuhause vermittelt.