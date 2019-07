Gewinne jetzt Tickets fürs Eidgenössische!

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist das grösste Sportereignis der Schweiz. Gewinnen Sie zwei heissbegehrte Tickets für diesen Anlass.

Dieses Jahr ist es endlich wieder so weit: Drei Jahre nach Estavayer-le-Lac findet vom 23. bis 25. August 2019 wieder das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. Schwingfans aus der ganzen Schweiz werden nach Zug pilgern, wo sich die «Bösen» im Kampf um den Titel des Schwingerkönigs messen.

Das ESAF erlebte in den letzten beiden Jahrzehnten einen richtigen Boom. Waren es im Jahr 2001 in Nyon noch 110‘000 Zuschauer, so werden heuer rund 300‘000 Besucher erwartet, die den Anlass mit seinem Rahmenprogramm aus Steinstossen, diversen Konzerten und vielem mehr geniessen werden. In der eigens dafür aufgebauten, temporären Arena werden mehr als 56’500 begeisterte Anhänger das Geschehen in den sieben Sägemehlringen mitverfolgen. Wegen seiner grossen Beliebtheit sind die wenigen Tickets, die für das ESAF in den öffentlichen Verkauf kommen, innert Kürze ausverkauft.