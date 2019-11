Mit dem wunderschön geschmückten, grossen Weihnachtsbaum im Zentrum des Marktplatzes und der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung in der Freien Strasse und der Eisengasse ergänzt «Em Bebbi sy Adväntsbox uff em Märtplatz» diese Weihnachtsromantik in der Innenstadt mit feinen kulinarischen Angeboten und gemütlichen Lounges. Dazu sorgen verschiedene Jazz-Bands für musikalische Highlights – und zwar direkt vor der Kulisse des wunderschönen Basler Rathauses!

Verbinde also deine Weihnachtseinkäufe am Donnerstagabend mit einem Glühwein oder einem feinen Raclette auf dem Marktplatz, machs dir mit deinen Freunden in den charmanten Weihnachtslounges bei Kerzenlicht gemütlich und geniesse die Stimmung! Die Live-Bands von «Em Bebbi sy Jazz» sorgen dafür, dass du auch trotz Glühweintasse in der Hand über den Marktplatz tänzeln möchtest. Du wirst staunen, wie beweglich du mit dicker Winterjacke, Schal und Kappe immer noch bist!

Em Bebbi sy Adväntsbox uff em Märtplatz

Jeden Donnerstag im Advent auf dem Marktplatz am 5., 12. und 19 Dezember – 17 bis 20 Uhr

Neben dem musikalischen Rahmenprogramm wirst du mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt!

Geniesse ein Raclette am Feuer, eine Gulaschsuppe, Austern mit Prosecco oder Panettone mit heissem Prosecco. Für den Durst erwarten dich zudem Glühwein und Glühmost, Bier vom Landskroner Bräu sowie Gin Tonic mit FCB-Gin.

Mehr Informationen unter basellive.ch/advent.