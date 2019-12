Wo Schneesportzauber buchbar ist

Es ist diese durchdringende Begegnung mit der Natur, die den Walliser Winter so einzigartig macht. Ein betörendes Bergpanorama, frische Luft und viel Bewegung, umrahmt von kulinarischen Hochgenüssen.

Eines vorweg. Der nächste Winter kommt bestimmt. Und zwar ins Wallis. Glauben Sie nicht? Überzeugen Sie sich selbst. Weisse Pracht, wohin das Auge reicht. Verschneite Berggipfel, die in den königsblauen Himmel ragen. Pulverschnee, der durch die klare Bergluft wirbelt – und Sie mittendrin.

Mitten im Schnee. Mitten im Geschehen. Ein tolles Gefühl, oder? Der Walliser Winter ist einfach unbeschreiblich. Ein unvergleichlicher Naturspielplatz für Wintersport. Skifahren, Snowboarden, Tourenskifahren, Freeriden, Schlitteln, Winterwandern, Schneeschuh- und Langlaufen. Und Sie mittendrin. Im höchstgelegenen Skigebiet der Schweiz. Mit 2000 Pistenkilometern und garantierter Schneesicherheit. Atmen Sie frische Bergluft und hinterlassen Sie Ihre Spur im unberührten Schnee.

Über 40 Skigebiete freuen sich darauf, aus Ihrem Schneeurlaub exklusive Traumferien zu machen. Apropos – riechen Sie es? Das Raclette am offenen Feuer in einer der romantischen Berghütten? Und wenn Sie die Ohren spitzen, können Sie sogar die legendären Hits an den Schneebars hören. Der Treffpunkt für Skihasen und Partylöwen. Und Sie noch immer mittendrin. Wie wärs danach mit Wellness zur Entspannung? Oder doch lieber ein knisterndes Kaminfeuer im heimeligen Chalet oder in einem der zahlreichen Restaurants? Im Wallis kommen Sie nämlich zu einem kulinarischen Handkuss. Denn im grössten Weinkanton der Schweiz runden erlesene Tropfen die Vielfalt an regionalen Fleisch- und Käsespezialitäten ab. Willkommen im Winterwunderland Wallis.