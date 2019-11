Boda Borg - packende Abenteuer für alle

Ab dem 29. November gibt es mit Boda Borg eine neue und einzigartige Freizeitattraktion in Zürich. Meistere ganz unterschiedliche Quests im Team. Spiel, Spass und Nervenkitzel sind garantiert.

Erlebe die unvergessliche Abenteuerwelt von Boda Borg!

Erstmalig

Boda Borg gibt es in Schweden seit 20 Jahren und ist auch in Irland und den USA ein Erfolg. Neu ist Boda Borg auch in Rümlang in Zürich – als erster Standort im gesamten deutschsprachigen Raum.

Einzigartig

Boda Borg ist mit nichts vergleichbar. Es geht um Questing. Es werden keine Informationen gegeben, weder Zeit noch Mission, gelernt wird aus Fehlern. In Teams von drei bis fünf Spielern werden packende Abenteuer erlebt, die dich in andere Welten versetzen. Es werden Edelsteine in Minen entdeckt oder auch aus einem Gefängnis ausgebrochen. Insgesamt stehen 18 Quests zu ganz verschiedenen Themen zur Auswahl. Alle erfordern Köpfchen, einige auch Geschicklichkeit und Körpereinsatz.

Wer an einer Mission scheitert, versucht es erneut. Oder sucht sich eine andere Quest aus.

Teamwork

Es braucht mehrere Anläufe. Erfolgreich sind Teams, die gut kooperieren und aus den gemachten Fehlern lernen. Nur so öffnet sich die Tür zum nächsten Raum und die Quests werden gemeistert.

Auch für Unternehmen, Vereine und Schulen das perfekte Teamerlebnis

Ein Anlass bei Boda Borg begeistert. Questing macht allen Spass und fördert die Teamentwicklung. Mehr über unsere Gruppen und Event-Angebote findest du unter bodaborg.ch.

Gut zu wissen: