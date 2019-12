DAS ZELT 2020: Grosse Stars, spannende eigene Shows

DAS ZELT präsentiert auch 2020 die grössten Stars aus Comedy, Musik und Akrobatik – und dazu erstklassige Eigenproduktionen wie «This is Rock» sowie das brandneue Showspektakel STARS on STAGE.

«Diese Show stellt alles auf den Kopf» titelte die Luzerner Zeitung nach der Uraufführung von STARS on STAGE. Die Produktion mit Mummenschanz, der faszinierenden Sandmalerin Irina Titova, Clown Kotini Junior, Tanja Dankner & Band, Spitzenartisten wie Sally & Pirelli, Mario & Carlos, Sina Brunner und allerneuster Multimedia-Technik vereint alle Genres des Live-Entertainments zu einem bezaubernden Show-Vergnügen voller Action – moderiert von der singenden Gastgeberin Cathrine Steiner.

Begeisterte Fans hat auch die Eigenproduktion «This Is Rock» gefunden – Koryphäen und Legenden aus der Musikwelt rocken die Bühne in einer Musik-Show, die spannend erzählt, wie alles begann und wie der Rock dann immer grösser wurde, international und auch in der Schweiz – mit dem Sound von Stars wie den Sauterelles, Tea, Krokus und Gotthard.

Musik ist in DAS ZELT immer ein Thema, unter anderem mit Blues-Star Philipp Fankhauser, Bliss, LändlerHits, den Jodel-Stars von Heimweh und der Revival-Show Abba 99.

Comedy-Boom ohne Ende – auch bei DAS ZELT: Szene-Grössen wie Divertimento, Rob Spence, Oropax, Helga Schneider, Joël von Mutzenbecher, Stefan Büsser und ihre Kolleginnen und Kollegen im Comedy Club servieren 2020 Pointen, Gags und viele Lacher.

Für Spannung sorgen Artisten wie die Akrobatik-Virtuosen von Young Stage und mit dem Piratenmusical «Pippi in Taka-Tuka-Land» werden auch die Allerjüngsten gut unterhalten.

DAS ZELT garantiert für das Jahr 2020 allerbeste Live-Unterhaltung – aus allen Genres und für alle Generationen.