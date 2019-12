Willkommen im Weihnachtszentrum Letzipark

Oh, du fröhliche Weihnachtszeit! Lichterketten, festlich dekorierte Schaufenster, leuchtende Kinderaugen und feiner Lebkuchenduft – überall funkelt, glitzert und duftet es himmlisch im Altstetter Weihnachtscenter.

Im Letzipark werden noch bis zum 24. Dezember Weihnachtsträume wahr. Ein Bonheft mit 48 attraktiven Angeboten zum cleveren Sparen, ein grosser Weihnachtswettbewerb mit einem ŠKODA Kamiq im Wert von 25 000 Franken als Hauptpreis und das legendäre «Weihnachtszügli» für die Kinder machen den Letzipark zum perfekten Weihnachtscenter. Kurz vor Weihnachten – am Sonntag, 22. Dezember – öffnet der Letzipark seine Türen von 10 bis 19 Uhr für einen weiteren Sonntagsverkauf, mit vielen tollen Geschenkideen, um auch wirklich jeden Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Bonheft und Weihnachtswettbewerb

Der Letzipark lockt zur Adventszeit mit einem speziellen Weihnachtsmagazin mit tollem Wettbewerb und 48 attraktiven Angeboten und Rabatten zum vorweihnachtlichen Sparen. Ein brandneuer Skoda Kamiq im Wert von 25 000 Franken als die perfekte Weihnachtsüberraschung für die ganze Familie, zwei Nächte im Deluxe Zimmer für 2 Personen inklusive Frühstück und Spa Eintritt im Kameha 5-Sterne Hotel im Glattpark im Wert von 1 054 Franken, zwei Nächte im Radisson Blue Hotel in Andermatt für zwei Personen, ein Family Skitag für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive Skitickets und Eintritt in die Freestyle Academy Laax im Wert von 414 Franken oder ein Kurzurlaub im Legoland für vier Personen inklusive 2 Tage Parkeintritt und einer Nacht im Feriendorf im Wert von 560 Franken sind die attraktivsten Preise des grossen Weihnachtswettbewerbs. Aber auch zehn Skitageskarten für die Pisten auf Melchsee-Frutt, eine Smartbox Erlebnisbox «3 Tage Wellness» im Wert von 399.90 Franken oder eine Kompaktkamera Lumix DMC LX15 von Panasonic, offeriert von ifolor, können sich als schöne Preise sehen lassen. Einfach Lieblingsgeschenk ankreuzen, den ausgefüllten Talon vor Ort in die bereitstehende Wettbewerbsurne werfen und schon kann man sich auf eine weitere, tolle Weihnachtsüberraschung vom Letzipark hoffen. Viel Glück!