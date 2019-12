Die drei besten Erotik-Weihnachtsgeschenke

Die Geschenk-Shoppen-Saison hat offiziell begonnen. Mit einem der drei besten Erotik-Geschenke punktest du garantiert bei deinem Lieblingsmenschen. Oder mache dir einfach selbst ein verwöhnendes Geschenk.

Womanizer DUO - für Orgasmus-Jägerinnen

Der Bestseller Womanizer DUO sorgt bei Frauen weltweit für weiche Knie. Warum? Weil er nicht nur die Klitoris, sondern auch den G-Punkt lustvoll verwöhnt. Die zärtlichen Druckwellen und der stimulierende Vibrator-Arm sorgen für eine doppelte Stimulation. Da der Womanizer DUO wasserdicht ist, können die zwölf Intensitäten und zehn Vibrations-Rhythmen auch in der Badewanne verführen. Mit der Smart-Silence-Technologie des Toys beginnt die Stimulation erst bei Hautkontakt. Solltest du nicht zufrieden sein, kannst du von der Orgasmusgarantie (Orgasmus oder Geld zurück) profitieren. Was will man da als Frau mehr?