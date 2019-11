Bligg Unplugged für dich und deine Liebsten

Du und deine Familie seid die grössten Bligg-Fans? Wir verlosen exklusive Familien-Tickets für die begehrten Unplugged-Nachmittagsshows in Bern und Zürich.

Mit Klassikern wie «Rosalie», «Chef» und «Legendä und Heldä» oder «Us Mänsch» hat sich der Mundart-Musiker Bligg längst einen Platz im Schweizer Musik-Olymp gesichert. Als einer der grössten heimischen Stars füllt er riesige Hallen und begeistert Fans jeder Altersklasse im ganzen Land.

Seit zwanzig Jahren ist Bligg schon auf den grossen Bühnen der Schweiz unterwegs. Seine Songs sind eingänglich und partytauglich, seine Texte inspirieren und regen zum Nachdenken an und werden im Radio rauf und runter gespielt. Kein Wunder, ist der geborene Zürcher so ziemlich jedem Kind – und deren Eltern – ein Begriff.

Ein einmaliges Erlebnis

Mit seinem neuen Album «Bligg Unplugged» wagt sich das Multitalent auf neue Pfade. Die Platte ist eine wohlsortierte Sammlung seiner grössten Hits und besten Songs in neuem, schlichten Gewand. Konsequent auf ihren emotionalen Kern reduziert, schaffen die 13 Hits und ein nigelnagelneuer Track Nähe, Intimität und Verbindlichkeit.

20 Minuten verlost für die Live- Nachmittagsshows am 14. Dezember in Bern und am 15. Dezember in Zürich je zwei exklusive Familien-Tickets inklusive Meet & Greet für jeweils bis zu 5 Personen. Wir wollen, dass ganz besonders Familien einen unvergesslichen Tag erleben und einen der wichtigsten heimischen Künstler der Gegenwart gemeinsam live erleben können.

So einfach gehts:

Also, liebe Mamis und Papis: Schnappt euch eure Kids, meldet euch im untenstehenden Formular an und mit ein bisschen Glück tanzt ihr bald alle zusammen an einem der wohl begehrtesten Konzerte des Jahres. (Omis und Opis dürfen übrigens auch mit, wenn sie wollen!)