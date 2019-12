Frauen suchen sich Sex per Internet

Frauen sind zunehmend im Internet auf der Suche nach Sex. Eine von ihnen erzählt von ihren Erlebnissen.

2019 kann der Schweizer Online-Dating-Markt ein Wachstum von knapp 20% erzielen. Insbesondere das zunehmende Interesse von Frauen an online organisierten Erotikabenteuern lässt das Casual-Dating – das Treffen zu zwanglosem Sex – derzeit am stärksten zulegen, so Daniel Baltzer vom Marktbeobachter Singleboersen-Vergleich.ch. Auch die Pressesprecherin von der führenden Casual-Dating-Seite „The Casual Lounge“ bestätigt: «Bereits 58 % unserer Klientel sind Frauen.»

Sandra (30) ist eine davon. «Ich hatte keine Lust auf grosse Emotionen, sondern suchte unverbindlichen Spass», erzählt sie. «Über Internetplattformen fand ich schnell, was ich wollte. Dazu konnte ich aus dem grossen Angebot von interessierten Männern auswählen.» The Casual Lounge bestätigt das von Sandra gezeichnete Bild: «Es sind Frauen zwischen 25 und 50 Jahren, die sich sexuell selbstbestimmt à la ‹Sex and the City› Spass holen.»