Kreative Lichtshow fürs ÖV-Fest in Willisau Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Schlossfeld in Willisau zeichnen, gestalten und animieren die Figuren digital. Das Ziel der Klasse ist klar: Am 15. Dezember 2019 wollen sie auf dem Bahnhofsplatz in Willisau am ÖV-Fest eine tolle Lichtshow zeigen.

Das Projekt, das die Oberstufenschüler der Wahlklasse Bildnerisches Gestalten seit mehreren Wochen beschäftigt, ist nicht alltäglich. Ihr künstlerisches Werk präsentieren sie am ÖV-Fest in Willisau als Lichtspektakel der Öffentlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Zweier- und Dreier-Teams, ausgerüstet mit iPads und Laptops.

Zu Beginn hat jedes Team eine Geschichte erfunden und hielt diese in einem von Hand gezeichneten Storyboard fest. Nun wird jede Geschichte mittels dem Gestaltungsprogramm «Tagtool» digitalisiert und anhand von Bildern und Animationen erzählt.

Ausser den Begriffen Bahn, Bus und Mobilität, die ihnen der Verkehrsverbund Luzern bei Projektstart mitgeteilt hat, haben die Schülerinnen und Schüler keine weiteren Vorgaben erhalten. Dieser Gestaltungsspielraum wird von allen sehr geschätzt. Beim Zeichnen und Animieren entstehen teils witzige Kreationen, was hin und wieder für laute Lacher im Klassenzimmer sorgt.

Fachlehrer Benno Unternährer schätzt am Projekt, dass die Klasse von A bis Z für die Umsetzung verantwortlich ist und sieht, wie viel Arbeit in einer rund halbstündigen Lichtshow steckt. Die Teams arbeiten sehr selbständig. Als Lehrperson agiert er als Ideengeber.

Das gestaltet den Unterricht sehr lebendig. Das ganze Wissen für die Arbeit mit dem Programm «Tagtool» eignen sich die 14- bis 16-Jährigen hauptsächlich im wöchentlichen, zweistündigen Unterricht selbst an. Nebst einer eintägigen Einführung durch den österreichischen «Tagtool»-Erfinder Josef Dorninger, gab es keine weiteren Instruktionenen. Somit ist auch die technische Umsetzung eine Herausforderung für die Klasse.

Mit Spannung und grosser Freude blicken die 13 Projektmitglieder und ihr Lehrer dem 15. Dezember 2019 entgegen und hoffen, mit ihrer Lichtshow viele Zuschauerinnen und Zuschauer in der vorweihnachtlichen Zeit verzaubern zu können.