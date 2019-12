Mit «Erläb dis Züri» Ferien vor der Haustüre geniessen

Bereits zum dritten Mal begeistert die Dankesaktion «Erläb dis Züri» mit Spezialpreisen in Zürcher Hotels. Damit bedanken sich Zürich Tourismus und die Zürcher Hoteliers für die Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung gegenüber Gästen aus aller Welt.

Die eigene Stadt einmal aus den Augen eines Touristen erleben: Mit «Erläb dis Züri» wird das möglich. Die Dankesaktion der Zürcher Hoteliers und von Zürich Tourismus lädt Einwohnerinnen und Einwohner der Region Zürich zu Übernachtungen in der Stadt an der Limmat ein.

62 Hotels diverser Sternekategorien freuen sich an den Wochenenden vom 4. bis 5. Januar sowie vom 11. bis 12. Januar 2020 auf einheimische Gäste der Postleitzahl-Gemeinden 8000 bis 8999. Über 1000 Doppelzimmer zwischen 40 und 140 Franken können gebucht werden. Im Preis inbegriffen ist das Frühstück. Und auf Wunsch nehmen Interessierte zusätzlich an einer kostenlosen Stadtführung durch die Zürcher Altstadt teil.

Für Martin Sturzenegger, Direktor bei Zürich Tourismus, beinhaltet die Aktion einen weiteren, grossen Pluspunkt: «Die lokale Bevölkerung ist unser wichtigster Botschafter der Destination. Viele werben mit Engagement und Herz für ihre Stadt oder ihre Region. Ein Hotelbesuch bedeutet für sie nicht nur Ferien vor der Haustüre, sondern sie werden noch bessere Kenner des hiesigen Angebots».

Welche Hotels an der Aktion teilnehmen, ist unter zuerich.com/diszueri zu sehen. Buchungen können online, in der Tourist Information im Hauptbahnhof Zürich, telefonisch unter +41 44 215 40 00 oder per E-Mail an info@zuerich.com vorgenommen werden.