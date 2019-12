Winter in der Schweiz: Das musst du gesehen haben

Gratis Transport für Wintergepäck

Mit dem ÖV klimafreundlich und bequem in die Winterferien: Lass dein Gepäck kostenlos abholen. Bereits am übernächsten Tag wird es in ausgewählte Hotels und an einigen Orten auch direkt in die Ferienwohnung geliefert – und auch wieder zurück nach Hause. Bei einer Buchung bis zum 30. April 2020 ist dieser Service kostenlos.