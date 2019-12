Paid Post

Auf den Lachs gekommen Vom 20. bis 22. Dezember findet der alljährliche Balik Gourmet-Weihnachtsmarkt in Ebersol statt. Besucher erwartet nicht nur bester Lachs, sondern auch weitere Genusserlebnisse für Augen, Ohren und Gaumen. Balik Lachs, von den meisten Lachsliebhabern als feinster Räucherlachs der Welt bezeichnet, hat seinen Ursprung im kaiserlichen Russland. Damals von der russischen Aristokratie gefeiert, hält der zarte und geschmackvolle Fisch nun in der Toggenburger Gemeinde Ebersol in Form eines exklusiven Weihnachtsmarktes Einzug. Öffnungszeiten Markt Freitag, 20. Dezember, von 12 bis 19 Uhr

Samstag, 21. Dezember, von 10 bis 19 Uhr

Sonntag, 22. Dezember, von 10 bis 16 Uhr Entdecken Sie den weltbekannten Balik Lachs direkt ab Produktion, degustieren Sie feinsten Prunier Kaviar aus der eigener Manufaktur. So finden Sie in unserem Feinschmecker Sortiment Foie Gras aus Strassburg, Panettone aus dem Piemont oder auch Trockenfleischspezialitäten von Hatecke. Auch wirst du fündig auf der Suche nach Hochprozentigem von Glen Fahrn und LastBarrel, Weine von Ômina Romana und Champagner an der Bar, serviert mit edlen Häppchen. Öffnungszeiten Restaurant Freitag, 20. Dezember, von 12 bis 19 Uhr

Samstag, 21. Dezember, von 10 bis 19 Uhr

Sonntag, 22. Dezember, von 10 bis 16 Uhr Geniesse auserlesene Köstlichkeiten bei einem prickelnden Glas Champagner oder einem herrlichen Glas Wein im eigens dafür erstellten Restaurant.

«Chef’s Table» Die renommierten und weitbekannten Küchenchefs Wolfgang Kuchler und Laurent Eperon verwöhnen dich am «Chef’s Table» mit einem Fünf-Gang-Menü «Surprise». Lass dich überraschen! Für das Menü ist eine Voranmeldung per Mail auf info@balik.ch oder telefonisch unter 071 375 60 60 notwendig. Freitag, 20. Dezember, mit Wolfgang Kuchler (Schäfli, Wigoltingen)

Samstag, 21. Dezember, mit Laurent Eperon und Maximilian Müller (Pavillon Baur au Lac, Zürich)

Musik Musikalische Leckerbissen werden dir im Auditorium des hauseigenen Tonstudios geboten. Freitag, 20. Dezember, 19 Uhr, mit dem Trio Anderscht www.anderscht.ch Das Trio bringt überraschende Stilrichtungen zusammen, sprengt stilistische Ketten, swingt im Blues, funkt im Appenzeller-Stil, schwelgt in der Klassik oder rockt in den 70ern. Anderscht liebt musikalische Kontraste und zeigt, dass mit Appenzeller-Hackbrett mehr möglich ist, als man von diesem Instrument erwartet. Samstag, 21. Dezember, 19 Uhr, mit Patric Scott und Band www.patricscott.com Multitalent: So nennen sich viele. Nur auf wenige trifft die Bezeichnung zu, wie auf Patric Scott. Als Sänger, Songwriter, Schauspieler und Produzent ist er in vielen musikalischen Welten daheim. Auf der Balik-Farm ist er als Musiker und Entertainer mit seinem neuen Album «Spirit» und seiner sechsköpfigen Band am Start. Der Eintritt ist frei, Sitzplätze können reserviert werden.

Kinderprogramm Auch für die Kleinen wird gesorgt. Am Sonntag ab 14.00 Uhr widmet sich Patric Scott mit einem Sing-along an die Kids. Parkplätze / Shuttle Service Da auf der Balik-Farm die Platzverhältnisse beschränkt sind, wurde ein Shuttle Service eingerichtet. In Necker (beim Schulhaus-Parkplatz) und in Hoffeld (an der Dickenstrasse) stehen signalisierte Parkplätze zur Verfügung. Von dort fährt dich ein Shuttle-Service regelmässig zur Balik-Farm und zurück. Reservation & Auskünfte Für Vorreservierungen und Auskünfte kannst du dich per Mail an claudia.boggio@balik.ch oder telefonisch unter 071 375 60 60 melden. Das detaillierte Programm findest du auch auf www.balik.ch oder facebook.com/Balik-Farm.