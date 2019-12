Paid Post

Dem Orient so nah - mitten in der Schweiz Schenken Sie (sich) doch eine traumhafte Auszeit: Im «aquabasilea» bei Pratteln gibt es per Gutschein Erholung, Spass und Streicheleinheiten für Körper und Seele im Hamam.

Bei diesem Geschenk sagt kein Mann Nein. Sich verwöhnen lassen a la «Sultan Deluxe» ist kein Traum aus einem orientalischen Märchen. Das vierstündige Genussprogramm gibt es ganz real - im «aquabasilea» bei Basel. Vier Stunden Wellness auf höchstem Niveau warten bei diesem Arrangement auf ihn - und natürlich auch auf Sie. Der Körper fühlt sich nach dem orientalischen Pflegezeremoniell Rhassoul, bei dem wertvolle Tonerde aus Marokko als natürlicher Seifenersatz verwendet wird, schon fast wie neugeboren an. Bei der Seifenschaummassage lösen sich die letzten Mühen des Alltags unter feinporigem Seifenschaum. Und dann noch eine Ölmassage: Entspannung im Hamam, die man am liebsten 1000 und eine Nacht geniessen möchte. Es ist ein Leichtes, mit einem Gutschein für die grösste Bade- und Wellneswelt in der Schweiz Freude zu schenken. So vielfältig wie das «aquabasilea» sind auch die Arrangements. Gönnen Sie Ihren Lieben einen aufregenden Badetag mit Spass und Action, ein Candle-Light-Dinner im Saunarestaurant oder das komplette Verwöhn-Programm im Private Spa. Oder buchen Sie einen Ausflug in den Orient, der in Pratteln ganz nah ist. Gerade im Winter ist die warme Badewelt ein Jungbrunnen für Körper und Seele. Sauna und Hamam sind der perfekte Ort, um sich eine vitalisierende Frischekur zu gönnen. Millionen Sauna-Fans wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr Saunabaden das persönliche Wohlbefinden fördert und zur Lebensqualität beiträgt. Gleich acht verschiedene Saunen, dazu Grotten und Dampfbäder stehen im «aquabasilea» für Entspannung und Erholung bereit, wenn der Körper das Wechselspiel von Temperaturen und Aromen geniesst. Weitere Informationen unter: aquabasilea.ch