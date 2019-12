Die 5 besten Tipps für erfolgreiche Läufe

2. Erfolg fängt mit Gesundheit an

«Es reicht nicht, ein paar Körbe zu werfen und joggen zu gehen. Als Nicht-Profi sollte man die Vorbereitungszeit nutzen, um sich eine gesunde Lebensweise anzugewöhnen. Egal, wie viel Schlaf man normalerweise braucht: Es ist wichtig zu wissen, dass man in der Trainingszeit mehr Schlaf benötigt als sonst. Denn hier findet vornehmlich die Erholungsphase statt. Je geregelter der Schlafrhythmus, desto wahrscheinlicher folgt unser Organismus einem regelmässigen Muster, das zur Erholung beiträgt. Auch Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Eine bis eineinhalb Stunden nach dem Training braucht der Organismus wichtige Nährstoffe. So können wir uns viel schneller erholen, Verletzungen vermeiden und auf allen Ebenen besser werden. Der Körper braucht Proteine, das heisst Aminosäuren, die man durch Nahrungsergänzungsmittel oder zum Beispiel über Milchprodukte zu sich nehmen kann. Auch die Energiespeicher müssen durch Kohlenhydrate, wie wir sie in Pasta und Reis finden, wieder aufgefüllt werden.»



3. Keine Experimente am Wettkampftag

«Alles sollte vorher ausprobiert werden. Ob Gels, Fruchtmus oder Getränke: Alles, was du während des Marathons zu dir nimmst, solltest du vorher getestet haben. An den Verpflegungsposten gibt es Wasser und isotonische Getränke. Informiere dich im Voraus, welche Produkte angeboten werden, um zu schauen, ob dein Magen sie verträgt. Und natürlich solltest du den Marathon auch nicht in neuen Laufschuhen bestreiten. Alles, was du nicht vorher getestet hast, könnte dir eventuell schaden. Und was gut für andere Läufer ist, muss es nicht automatisch auch für dich sein. Jeder ist anders.»