Gewinne einen Sprachaufenthalt in Honolulu

Aloha Paradise – Der 50-Jahre-Jubiläums-Wettbewerb des Sprachreiseanbieters EF Education First geht in die nächste Runde. Nutze die Chance, in die Hauptstadt von Hawaii zu fliegen und dort unter Palmen dein Englisch zu verbessern – kostenlos.

EF Schweiz wird dieses Jahr 50 und verschenkt aus diesem Grund 50 Sprachaufenthalte. Eine der Schulen von EF befindet sich in Honolulu, direkt im Herzen von Waikiki – und du hast nun die Möglichkeit dort hinzureisen. EF übernimmt die Kurskosten für eine Woche, die Unterkunft sowie die Flüge.

Es gibt nicht viele Städte auf der Welt, wo es sich so schön Englisch lernen lässt wie in Honolulu, direkt am Waikiki Beach. Wenn du dich einmal vom Strand losreissen kannst, erkunde die unterschiedlichen Stadtviertel und suche dir aus, ob du dich durch Restaurants schlemmst (von japanischen bis hawaiianischen Lokalen bis zur Cheesecake Factory ist alles dabei), durch Surfershops stöberst oder einfach ins Nachtleben eintauchst. Wo auch immer es dich hinzieht, du bist nie weit entfernt von Oahus natürlicher Pracht – wie dem Vulkan Diamond Head oder Schnorchelspots wie Hanauma Bay.

Nimm am Wettbewerb teil und erlebe den einzigartigen Aloha Spirit selbst!