Verschenk Orgasmen zu Weihnachten

Diese exklusive Box vereint zwei wahre Bestseller: Die wiederaufladbaren und wasserfesten Toys Womanizer Premium und We-Vibe Sync, die auch optisch ein echter Match sind. Der Womanizer in elegantem Schwarz mit goldenen Details, der We-Vibe Sync exklusiv nur in diesem Set in mattem Schwarz. Die beiden Wundertoys können zu zweit benutzt werden, der Womanizer Premium auch alleine als Frau. Mit der patentierten Pleasure-Air-Technologie stimuliert er die Klitoris berührungslos durch Druckwellen, bei denen du zwischen zwölf Intensitätsstufen wählen kannst – oder du lässt dich vom Autopilot-Modus überraschen. Der We-Vibe Sync findet während dem Sex Platz zwischen euch, ohne zu stören. Das schmale Ende wird vaginal eingeführt, das breite Ende liegt auf der Klitoris und der We-Vibe Sync hält von selbst, so dass ihr euch komplett entspannt von den zehn Vibrationsmodi verwöhnen lassen könnt. Besonders prickelnd: Probiert die zugehörige Fernbedienung aus oder steuert das Toy via App, wenn ihr nicht beieinander sein könnt.

Die Multitalent-Box: Not Shy

In diesem Set erwarten dich sechs aufregende Produkte mit einem Warenwert von über 220 Franken für nur 149.90 Franken: der Auflegevibrator Womanizer 2 Go, ein Penisring Magic Oz von Happy Love, der Paarvibrator Flexxio von Beauments und eine Massagekerze sowie Gleit- und Massagegel von Lovespring gibts noch obendrauf – plus einen Toybag von Amorana. Mit dieser Box seid ihr bestens gerüstet für ein lustvolles Abenteuer, denn sie bietet unzählige Möglichkeiten, wie ihr eure gemeinsamen Stunden gestalten könnt. Der Womanizer 2 Go berührt die Klitoris sinnlich, beim Paarvibrator Flexxio ist der Name Programm: Er hat zwei vibrierende Enden mit je zehn Vibrationsstufen, kann gebogen werden und verwandelt sich somit beispielsweise in einen Penisring oder ein Massagegerät – samt Fernbedienung.